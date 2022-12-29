Мир 29 декабря 2022, 03:01 Мэр украинского города пожаловался в СБУ на Деда Мороза и Снегурочку Мэр Лебедина Баклыков обратился в СБУ из-за появления на детском празднике Деда Мороза РИА «Новости»

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Мэр украинского города Лебедина в Сумской области Александр Баклыков написал жалобу в Службу безопасности Украины на новогодний утренник из-за «советской агитации». Об этом сообщило украинское издание «Захид». За агитацию чиновник посчитал Деда Мороза и Снегурочку.

В издании рассказали, что детский праздник с участием главных новогодних персонажей прошел в школе села Михайловка Лебединского района Сумской области. Баклыкова возмутило присутствие «советских» персонажей на фоне кампании по декоммунизации, которая сейчас проходит на Украине.

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Мэр назвал утренник «советским агитационным шабашем» и обратился в СБУ с требованием провести расследование в отношении местных руководителей, а также организаторов праздника.

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Закон о декоммунизации приняли на Украине в 2014 году. С тех пор в стране активно демонтируют памятники, связанные с советской историей, а также переименовывают населенные пункты и улицы. В этом году украинские власти расширили понимание закона и теперь борются со всем российским. Например, в опале оказались Суворов и Екатерина II, а также Пушкин.