Мир 16 февраля 2023, 15:25 Мэр Торонто Джон Тори покинул должность из-за романа с коллегой

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Мэр Торонто Джон Тори добровольно ушел в отставку. Причиной послужил его роман с молодой сотрудницей. Об этом сообщил Toronto Star.

Около четырех месяцев назад 68-летнего политика переизбрали на третий срок. В ходе пресс-конференции он признался, что вступил в отношения с 31-летней помощницей в период пандемии коронавируса. Их связь прервалась в начале 2023 года по обоюдному согласию. Примечательно, что Тори состоит в браке.

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Во время своей речи он извинился перед супругой, а также перед семьей и коллегами, написала «Политика сегодня» со ссылкой на CNN.

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