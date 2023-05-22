Мир 22 мая 2023, 14:25 Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян Мэр Тбилиси Каладзе назвал бессмысленным введение визового режима для россиян РИА «Новости»

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что считает лишенным смысла требование о введении визового режима для граждан России. Его слова привело РИА «Новости».

«Для введения визового режима в отношении россиян нет никакой необходимости. Мы рады как можно большему количеству туристов в нашей стране. В том числе бизнес-компаниям, которые не подпали под санкционный режим. Нет никакой проблемы, мы приветствуем это», — сказал он.

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Каладзе отметил, что требования о введении визового режима с Россией в основном поступают от представителей оппозиционных партий.

Ранее, 19 мая, в Россию из Грузии прилетел первый за четыре года самолет. Оппозиционеры в Грузии выступили резко против возобновления авиасообщения между странами.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что прямое авиасообщение необходимо для жителей обеих стран. Она пристыдила грузинских политиков и упрекнула их в нелюбви к своему народу.