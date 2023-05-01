Мир 01 мая 2023, 14:15 Мэр Тбилиси объяснил, почему Грузии не выдали статус кандидата в ЕС Мэр Тбилиси Каладзе: Грузии не дали статус кандидата в ЕС за отказ от санкций против РФ www.freepik

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал политическим решение о невыдаче Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщило грузинское издание Kvira.ge.

По словам политика, сейчас страна выполняет рекомендации из 12 пунктов, чтобы вступить в ЕС. Однако статус кандидата пока ей не предоставлен, в отличие от Украины и Молдавии. Каладзе объяснил это отказом Грузии присоединиться к антироссийским санкциям и открыть «второй фронт» против России.

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«Наше правительство готово сделать все, чтобы получить статус кандидата. Какое решение они примут, от нас не зависит. Если они нам дадут (статус кандидата — прим. ред.), мы будем счастливы. Если они нам этого не позволят, это тоже не проблема», — сказал мэр грузинской столицы.

Возможность вступления Грузии в Евросоюз и шаги, необходимые для получения статуса кандидата в члены ЕС, осенью 2022 года обсуждали премьер страны Ираклий Гарибашвили и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Позже Гарибашвили обвинил Европарламент в предвзятом отношении к Грузии, поскольку Молдавия и Украина получили статус кандидата ЕС, хотя далеки от евроинтеграции.