Мэр Таллина провозгласил традиционный Рождественский мир
Следуя давней традиции, мэр эстонской столицы Михаил Кылварт провозгласил традиционный Рождественский мир из окна городской ратуши. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По данным издания, таллиннский градоначальник зачитал гражданам исторический текст, который впервые прозвучал 350 лет назад из уст шведской королевы Кристины.
«Да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно», — обратился к жителям Таллина Кылварт.
Уточняется, что в Эстонии Рождество отмечают с 24 по 26 декабря. В прибалтийской республике эти дни являются выходными.