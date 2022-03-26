Мэр Славутича пообещал горожанам спокойную жизнь без ВСУ

Мэр Славутича Юрий Фомичев выступил перед горожанами после переговоров с российскими военными. Он сказал людям, что если в городе не будет ВСУ, что армия России даст спокойно жить Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Фомичев сказал, что когда город возьмут под контроль российские войска, из Славутича снова можно будет выехать. ВС РФ организуют поставки гуманитарной помощи.

При этом Славутич никто не собирается оккупировать. Город останется под украинским флагом и под украинским законодательством.

Российские военные будут патрулировать город и проверят административные и военные объекты на наличие оружия. Градоначальник заявил, что стрелковое автоматическое оружие необходимо сдать. Но к ружьям это не относится.

За город установят российский блокпост.

Мэр также сообщил, что переговоры о ротации персонала Чернобыльской АЭС, контролируемой российскими военными, продолжаются.

Ранее Минобороны РФ показало видео с организацией комендантской службы на постах в зоне ЧАЭС и обеспечением безопасности передвижения на дорогах в Киевской области.