Мэр Сиэтла ответил на критику Трампа советом «вернуться в бункер»

«Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер», — написал градоначальник.

Таким образом она прокомментировала слова Трампа, который ранее раскритиковал ее за то, что она не прилагает усилий для борьбы с беспорядками, которые устроили «внутренние террористы».