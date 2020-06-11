Мэр Сиэтла ответил на критику Трампа советом «вернуться в бункер»
Дженни Дюркан, мэр города Сиэтл, посоветовала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «вернуться в бункер». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter Дюркан.
«Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер», — написал градоначальник.
Таким образом она прокомментировала слова Трампа, который ранее раскритиковал ее за то, что она не прилагает усилий для борьбы с беспорядками, которые устроили «внутренние террористы».