Мэр Шуши рассказал, как лично препятствовал въезду азербайджанцев в город

Отмечается, что он второй раз в течение 43-дневной войны участвовал в подобной операции.

«Азербайджанцы, примерно 300 человек, поднимались в Шуше по холмистой цепочке. Я и еще двое парней предотвратили их въезд в Шушу. Лично я видел, что 50 азербайджанцев мы уничтожили, еще 200 человек поднимались снизу», — уточнил Саргсян.

По его словам, военные противоборствующей стороны готовились к большому наступлению. Мэр Шуши добавил, что вечером понедельника, 9 ноября, еще шли бои за город. Он подчеркнул, что считает очень прискорбным обеспечение связи между Арменией и Арцахом через Лачинский коридор шириной всего пять километров, который не будет касаться города Шуша.