Мэр Сеула перед смертью принес извинения семье. В соцсетях появилась его записка

Мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым после того, как он шел из дома и перестал отвечать на звонки несколько часов. Перед исчезновением он оставил записку, в которой попросил прощения у близких.

«Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль. Кремируйте мое тело и развейте прах над могилой родителей», — привел ТАСС цитату из записки мэра Сеула.

Предсмертное послание Вон Суна показала журналистам мэрия южнокорейской столицы. Градоначальник оставил записку на своем рабочем столе, а затем исчез. Дочь главы города 9 июля обратилась за помощью в полицию. Правоохранители сразу же развернули поиски со служебными собаками и дронами.

После этого СМИ сообщили, что Вон Суна нашли мертвым, но полиция опровергла эту информацию. Затем смерть мэра Сеула официально подтвердили. Тело градоначальника нашли на склоне горы в парке Пугаксан в центре столицы. На его поиски у правоохранителей ушло семь часов.

Некоторые южнокорейские СМИ заявили, что смерть политика может быть связана с обвинениями в домогательствах. За день до его гибели секретарь призналась, что Вон Сун приставал к ней и отправлял личные фотографии. В деле начала разбираться полиция.