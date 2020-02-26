Мэр Сан-Франциско ввел в городе ЧП из-за коронавируса. Случаев заболевания там не зарегистрировано
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила чрезвычайное положение в городе, потому что опасается эпидемии коронавируса в мире. В городе случаев заражения китайской пневмонией не зарегистрировано. Об этом сообщила Lenta.ru.
По данным портала «Русская планета», «глобальная картина быстро меняется» и необходимо «усилить готовность». Чрезвычайное положение поспособствует мобилизации ресурсов для оперативного реагирования на возможные случаи заражения.