Мир 15 ноября 2022, 18:25 Мэр Ровно сообщил о прилете по объекту критической инфраструктуры Мэр Ровно Третьяк сообщил, что город остался без света из-за обстрела РИА «Новости»

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Жители Ровно остались без света после ударов по населенному пункту. Об этом сообщил мэр города Александр Третьяк. Он описал ситуацию в Ровно в Telegram-канале.

Также Третьяк сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры города. Кроме того, в городе прозвучал взрыв. О других последствиях прилетов по Ровно пока не сообщается. Чуть позже Третьяк заявил о перекрытии автомобильного движения на части Млыновской улицы.

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Вечером 15 ноября союзные силы вновь нанесли массированные удары по ряду городов Украины. Уже известно об обесточивании Житомира в результате прилетов, остановке движения поездов Харьковского метрополитене и частичном отключении света во Львове. Цель этих ударов пока не сообщается.

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СМИ Украины сообщили, что в ряде городов и областных населенных пунктов страны были слышны взрывы. Слова журналистов привел RT. По их данным, взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове. Также их слышали в Волынской области, Виннице, Черкасской и Хмельницкой областях. Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.