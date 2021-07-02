Мэр Риги отреагировал на запрет на въезд в Россию

В МИД РФ заявили о включении мэра Риги Мартиньша Стакиса в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Стакис отреагировал на это, сообщив, что в Россию он и не собирался, написал сайт «Русская планета».

Въезд Стакису запретили после того, как власти Риги сняли российский флаг с площади, где были размещены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его на знамя Олимпийского комитета России.

Решение российского МИД политик прокомментировал в своем Twitter-аккаунте.

«Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию», — написал Стакис.

Ранее глава МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с флагом «политическим хулиганством» и посоветовала Стакису вместо этого заняться развитием торговых связей с российскими регионами.