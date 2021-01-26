Мэр Портленда брызнул из перцового баллончика в преследовавшего его мужчину

По данным сайта «Аргументы и факты», незнакомец подошел к ним за ужином и стал обвинять Уиллера в том, что тот без маски. Уточняется, что они находились на открытой веранде, и сам мужчина также был без маски. После он последовал за мэром к его машине, снимая все на камеру. Уиллер рассказал, что начала беспокоиться, так как мужчина находился слишком близко к нему. Он предупредил незнакомца о том, что применит перцовый баллончик, но это не помогло. В результате ему действительно пришлось сделать это. После мэр подал мужчине бутылку воды, чтобы тот промыл глаза.