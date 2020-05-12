Мэр Парижа призвала открыть парки и сады

Идальго подчеркнула, что людям необходимо соблюдать безопасность. Поэтому появляться в общественных местах нужно в масках.

«Принимая во внимание потребности парижан, поскольку Париж — очень густонаселенный город, я повторяю свою просьбу открыть парки и сады с обязательным ношением маски, что также должно иметь место на всех улицах нашего города», — приводит слова мэра Парижа сайт «Аргументы и факты».