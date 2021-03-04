Мэр одного из городов Аргентины привился с портретом Путина в руках

Мэру аргентинского города Роке Перес Айрес Хуану Карлосу Гаспарини сделали прививку от коронавируса. В момент вакцинации в руках он держал портрет президента России Владимира Путина.

Снимок Гаспарини с портретом российского лидера был размещен в Instagram города. «Я принес фото, потому что горжусь им», приводятся в комментарии к снимку слова мэра аргентинского города.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Уже в феврале применение «Спутника V» было одобрено в 30 странах. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что «Спутник V» широко признан специалистами по всему миру. Препарат считают одной из самых безопасных, эффективных и доступных вакцин от коронавируса.

Тогда же в Москве российской вакциной привились сотрудники 12 посольств. Прививки сделали дипломаты Афганистана, Аргентины, Белоруссии, Чили, Индии, Италии и Киргизии. Привились и их коллеги из Мексики, Молдовы, Монголии, Сербии и Испании.

В Словакии же начался политический кризис из-за того, что премьер страны заключил сделку по приобретению российской вакцины. Многие политики заявили, что это подрывает прозападную позицию страны. А премьер призвал коллег забыть о политике и подумать о здоровье своих граждан.