Мэр Одессы отказался менять русскоязычный гимн

Мэр Одессы Геннадий Труханов не поддержал идею уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, предложившего поменять русскоязычный гимн города. Об этом Труханов заявил изданию «Страна.ua».

Труханов заявил, что горсовет Одессы вряд ли поддержит изменение гимна. Мэр города сказал, что сам он не будет проявлять такую инициативу. Он отметил, что для изменения гимна потребуются общественные слушания, а также две трети голосов депутатов.

«Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает», — сказал Труханов.

Мэр Одессы признался, что когда он ознакомился с докладом Креминя о том, что гимн города нарушает языковой закон, то вспомнил цитату писателя Исаака Бабеля, что у него «мозг вместе с волосами поднялся дыбом».

Языковой омбудсмен ранее заявил, что одним из нарушений закона на Украине является то, что одесским гимном утверждена русскоязычная «Песня об Одессе». Креминь заявил, что не знает, каким образом депутаты Одесского горсовета будут исправлять это нарушение, но отметил, что закон нужно соблюдать.

Россия на этой неделе проведет в СБ ООН неформальное заседание по трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, когда при поджоге в Доме профсоюзов погибли 48 человек.