Мир 21 апреля 2023, 15:01 Мэр Нью-Йорка запретил морских свинок The New York Post: в Нью-Йорке запретят продавать морских свинок Unsplash

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Грызунов больше нельзя будет купить в зоомагазинах. Законопроект уже одобрил 110-й мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, написала газета The New York Post.

«Демократ, ненавидящий крыс, планирует подписать законопроект, запрещающий продажу морских свинок», — сообщило издание.

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Запрет на продажу этих грызунов одобрили после того, как около 600 домашних животных отдали в городские приюты в 2022 году. Во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, люди начали заводить морских свинок, чтобы не чувствовать себя одинокими, передавал сайт «Аргументы и факты». Но когда ограничения сняли, от животных начали массового отказываться, некоторых даже оставляли на улицах.

«Законодательство защищает благополучие морских свинок, а также может помочь уменьшить нагрузку на приюты для животных», — заявил в беседе с The Post представитель мэрии.

Жители Нью-Йорка при желании могут взять животное из приюта или спасательной организации.

«Я люблю морских свинок, они могут быть очень милыми животными и такими любящими. Это разбивает мне сердце, когда я думаю, что люди могут просто бросить такое живое существо», — прокомментировал один из читателей.

Как писало издание, «ненависть» Адамса к крысам высмеяли в одной из программ на ТВ.