Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентной смертности от COVID-19

Смертность в Нью-Йорке во время пандемии оказалась больше, чем во времена Второй мировой войны и войны во Вьетнаме, при теракте 11 сентября и во время урагана Сэнди вместе взятых. За год от СОVID-19 умерли более 30 тысяч ньюйоркцев. Такое заявление сделал мэр города Билл де Блазио.

В Нью-Йорке в воскресенье прошла церемония памяти жертв коронавируса. Примерно в эти год назад от ковида в городе скончался первый больной.

«Каждое утро первое, что я вижу — список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных. Сегодня это число составляет более 30 тысяч», — сказал де Блазио. Его процитировало РИА «Новости».

От болезни, по его словам, скончались больше ньюйоркцев, чем в период Второй мировой и войны во Вьетнаме, в терактах 11 сентября и урагана Сэнди вместе взятых.

Мэр отметил, что пандемия затронула так или иначе каждую семью. Однако градоначальник пообещал, что «плечом к плечу, держась друг за друга» люди восстановят Нью-Йорк».

Первая волна коронавируса прошла в США весной 2020 года. Тогда Нью-Йорк стал центром эпидемии. В одноименном штате в худшие дни умирали более 700 человек в сутки, свыше 3 тысяч — госпитализировали.