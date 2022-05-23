Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

Режим чрезвычайного положения ввели в Нью-Йорке из-за нехватки детских смесей. Мэр Эрик Адамс подписал соответствующий указ. Теперь городской департамент защиты прав потребителей и работников уполномочен бороться с взвинчиванием цен.

«Этот экстренный исполнительный указ поможет нам расправиться с любым ретейлером, который хочет извлечь выгоду из этого кризиса, подняв цены на этот товар первой необходимости», — заявил Эрик Адамс.

Жителей Нью-Йорка попросили сообщать в департамент о случаях завышения цен. Заместитель мэра по вопросам экономического развития Мария Торрес-Спрингер отметила, что так как нехватка детских смесей наблюдается на местном уровне, то и меры были предприняты в масштабах города. Однако она надеется, что это станет предупреждением для недобросовестных продавцов и в других уголках страны.

Согласно последним оценкам, более 40% крупных розничных продавцов на территории США не имеют запасов молочной смеси, в том числе 43% розничных продавцов в районе трех штатов. Дефицит возник из-за временного закрытия производства Abbott Nutrition после подозрений на заражение продукции болезнетворными бактериями. Компания является одним из крупнейших в стране поставщиков детских смесей.