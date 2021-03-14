Мэр Ниццы заявил о намерении закупить «Спутник V»

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози в интервью на радио обратился к властям с просьбой разрешить ему самостоятельно закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Ролик с его заявлением опубликован в Twitter.

«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. „Спутник V“ одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — сказал мэр.

Эстрози напомнил, что в прошлом году Ницца самостоятельно решила вопрос с дефицитом масок раньше, чем это удалось правительству Франции.

На сайте Ниццы появилось объявление о том, что вскоре в городе будет проведена масштабная кампания вакцинации против COVID 19. Гражданам предлагалось пройти перепись, чтобы власти точно знали, какие материально-технические средства готовить.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на днях заявил, что страны содружества имеют право покупать российскую или китайскую вакцину при условии, что всю ответственность за последствия применения этих препаратов они берут на себя.