Мэр Нэшвилла не исключил, что причиной взрыва в городе стала бомба

Собранная информация на месте взрыва автомобиля в центре Нэшвилла свидетельствует о том, что там провели умышленную детонацию бомбы. С таким заявлением выступил мэр американского города Джон Купер.

«Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе», — привел его цитату ТАСС.

Перед взрывом на место прибыли полицейские, которым сообщили о стрельбе в этом районе. Но вместо этого они увидели трейлер, из которого по громкой связи доносилась аудиозапись с предупреждением о срочной эвакуации, так как через 15 минут машина взорвется.

Правоохранители успели вывести несколько людей из зданий, когда трейлер взлетел на воздух. Взрыв был настолько мощный, что оказались вырваны несколько деревьев, серьезно пострадали офисные здания, в том числе узел связи компании AT&T, которая отвечает за мобильную связь, интернет и телевидение.

Из-за образовавшихся проблем Федеральное управление гражданской авиации приостановило полеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи с перебоями в связи.

По данным пожарных, незначительные травмы получили три человека. Пока полиция не знает, был ли внутри автомобиля кто-либо и кому принадлежал фургон. Фотографию транспортного средства ведомство опубликовало на своей странице в Twitter в надежде, что кто-то видел водителя.

К подключились агенты ФБР, которые прибыли на место взрыва. Как сообщило Ura.ru, о случившемся уже сообщили действующему президенту США Дональду Трампу и избранному главе государства Джо Байдену.

По мнению полиции, целью взрыва могли быть правоохранители, которых вызвали на место сообщением о стрельбе. Вице-мэр города Джим Шульман заявил, что следователи считают взрыв единичным и дальнейшей угрозы нет. Он отметил, что из-за рождественских праздников многие здания были закрыты. Если бы это было не так, то человеческих жертв избежать бы не удалось.

Агентство Associated Press со ссылкой источники в правоохранительных органах сообщило, что на месте взрыва нашли человеческие останки. Пока неизвестно, кому они принадлежат, владельцу фургона или случайной жертве. Официального подтверждения этой информации пока нет.