Мэр мексиканского города женился на аллигаторе

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса женился на аллигаторе. «Свадьба» с крокодилом — местная традиция, уходящая корнями в доколумбовскую эпоху и призванная принести изобилие в деревню на юго-западе Мексики. Об этом 1 июля сообщила The Daily Mail.

Семилетнюю рептилию зовут Маленькая Принцесса. Она считается божеством, олицетворяющим матушку-землю, а ее брак с местным лидером символизирует соединение людей с божественным началом.

«Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы у нас была рыба в реке», — пояснил мэр Соса.

Самку аллигатора нарядили в свадебное платье. Морду Маленькой Принцессе завязали, чтобы она не укусила жениха, который, кстати, не раз целовал «невесту» во время церемонии. Торжество сопровождалось традиционной музыкой и танцами. Виктор Уго Соса нес «невесту» на руках по улицам, а мужчины обмахивали ее шляпами.

Организатор свадьбы Элия Эдит Агилар призналась, что возможность провести церемонию стала для нее привилегией, однако она потратила много времени, подбирая наряд для «невесты».