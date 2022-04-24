Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что в город вернулся мир

Мариуполь возвращается к прежней жизни: в городе прекратились взрывы и прилеты. Об этом рассказал мэр города Константин Иващенко в интервью ТАСС.

«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается», — сообщил он.

По словам Иващенко, мирные жители уже начали возвращать городу прежний облик. Кто-то красит бордюры, а некоторые разгребают следы боев во дворах и скверах. Но самое главное — люди не боятся выходить из подвалов и покидают их.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после восстановления город будет еще лучше.

«Мариуполь будет лучше, чем он был. Будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что некоторые этапы реконструкции либо уже заметны, либо начнутся в ближайшее время. По его словам, власти региона стараются оценить стоимость восстановления Мариуполя.