Мэр Мадрида пообещал Вовану и Лексусу депортировать украинцев

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пообещал помочь депортировать украинцев на родину и отнять у русских недвижимость. Такие заявления он сделал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Они выложили запись на Rutube-канале.

Пранкеры представились киевским градоначальником Виталием Кличко. Под видом мэра украинской столицы они заявили, что их «соотечественники» должны не отдыхать на пляжах Мадрида, а «погибать на поле боя».

Мартинес-Алмейда пообещал помочь отправить украинцев на родину. Также он поддержал идею «наказать русских ублюдков».

«Мы задействовали все свои ресурсы, чтобы выполнить резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде», — сказал он.

Пранкеры спросили Мартинес-Алмейда, готовы ли власти города передать украинцам недвижимость, принадлежащую гражданам РФ. Он сказал, что таковой в Мадриде больше не осталось.

Ранее стало известно, что сотрудники испанские социальных служб отобрали у россиянки двух несовершеннолетних детей и не отвечают на запросы по данному вопросу. Об этом сообщил RT.