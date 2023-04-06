Мир 06 апреля 2023, 17:56 Мэр Львова заявил о прекращении существования в городе канонической УПЦ Мэр Львова Садовой: история УПЦ Московского патриархата в городе завершилась Unsplash

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Мэр Львова Андрей Садовой объявил о прекращении существования в городе канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Чиновник заявил, что храм на улице Бобанича был передан для использования раскольнической «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом, поэтому там богослужения тоже прекращены. Помещение на Пекарской отдали для нужд ВСУ.

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«За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе», — написал Садовой.

Ранее во Львове снесли деревянный храм равноапостольного князя Владимира канонической Украинской православной церкви. Местные власти признали постройку незаконной, а городской совет отдал участок под строительство нового кафедрального собора.

Гонения на представителей канонической УПЦ идут и в других регионах Украины. Так, в Хмельницком сторонники раскольнической ПЦУ захватили кафедральный собор. Служба безопасности Украины предъявила настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.