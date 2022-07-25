Мэр Красноярска уйдет в отставку

Мэр Красноярска Сергей Еремин уходит в отставку. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил ему пост своего заместителя. Информация об этом появилась на официальном портале края.

В новой должности Сергей Еремин будет курировать вопросы благоустройства. Как отметил Александр Усс, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин сейчас, но на более высоком уровне.

«Большая часть вопросов, которые касались развития Красноярска, решались во взаимодействии с краевой властью. Это и вопросы увеличения финансирования городских проектов, и замена общественного транспорта, и закрытие неэффективных котельных, и многое другое. Именно поэтому, как мне кажется, с позиции заместителя губернатора вам будет легче решать стратегические задачи развития Красноярска», — обратился к Еремину Усс сегодня во время рабочей встречи.

Губернатор добавил, что необходимо также подтягивать до уровня столицы и другие населенные пункты региона. Поэтому работа Еремина будет связана не только с Красноярском, но с другими городами края.

Усс поблагодарил Еремина за работу в должности главы Красноярска и отметил, что «были и успехи, и шероховатости», но «проблем не бывает у того, кто ничего не делает». Глава региона пожелал своему новому заместителю успехов на посту.