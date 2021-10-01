Мэр Киева Виталий Кличко спел песню из своих крылатых фраз

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с солистом группы «Карта свiту» Иваном Маруничем спел песню со своими крылатыми фразами. Композиция называется «Однажды я стану мэром».

Марунич выложил запись в Facebоок с подписью: «Это произошло». Во время выступления Кличко вспомнил не все слова, но зал его поддерживал аплодисментами. Закончив петь, политик рассказал, почему он решил прийти на концерт «Карты свiту».

«Однажды я получаю музыку, где какой-то там мальчик подобрал множество моих высказываний: и „Хочу вас поцеловать“, и что-то еще другое, и „Горячую воду нужно подогреть“. Я думаю: „Это сколько же нужно было это собирать!“ А потом говорит: „Хочу занять ваше место“. Ну, думаю, надо с ним встретиться, посмотреть, кто такой», — пояснил он.

Песню «Я стану новым мэром» группа представила этим летом. В нее вошли самые известные фразы Кличко. В прошлом году мэр Киева выпустил с ними целый сборник под названием «Далее будет. Я не молчу». По словам политика, его самая любимая фраза: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».