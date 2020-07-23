Мэр Киева попросил усилить меры безопасности в городе

«Вы видите, что происходит, особенно в последние дни — и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований… Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей», — заявил Кличко.

Он уточнил, что люди должны чувствовать себя защищенными.