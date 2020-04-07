Мэр итальянского Горлаго поблагодарил военных РФ за помощь в борьбе с коронавирусом

Мэр Горлаго Елена Грена поблагодарила за помощь российских военных вирусологов, которые совместно со специалистами войск РХБЗ провели полную дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей. Всего они побывали в 30 населенных пунктах провинции Ломбардия.

Как сообщил канал «Звезда», Елена Грена встретилась с группой российских военных, поблагодарила их за помощь в борьбе с распространением инфекции и подарила книгу об истории Горлаго с благодарственной надписью.

«Чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся из-за эпидемии COVID-19, принесла в наши дома болезни и страдания, но в очередной раз заставила нас понять, что такие ценности, как умение проявить соболезнования и оказать помощь в трудную минуту, спасут нас», — было сказано в тексте.

Источник: Минобороны России

Российские эпидемиологи и военные обработали в Ломбардии более 34 зданий, свыше 180 тысяч квадратных метров внутренних помещений. Они прибыли в Италию в конце марта.