Мэр итальянского горда обратился к российским военным с благодарностью

«В такие трудные моменты важно, что люди, не взирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь», — сказал мэр.

Раннее российские и итальянские военные совместно провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 63 населенных пунктах Ломбардии.