Мэр итальянского горда обратился к российским военным с благодарностью
Карле Превитали, мэр итальянского города Бонатте-Сотто, поблагодарил российских военных за дезинфекцию домов для пожилых людей. Об этом написал сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Минобороны РФ.
«В такие трудные моменты важно, что люди, не взирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь», — сказал мэр.
Раннее российские и итальянские военные совместно провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 63 населенных пунктах Ломбардии.