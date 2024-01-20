Мир 20 января 2024, 21:58 Мэр и глава военной администрации подрались в городе Ромны на Украине Мэр города Ромны подрался с главой ВГА у мемориала погибшим бойцам ВСУ РИА «Новости»

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Два украинских чиновника устроили драку в центре города Ромны на Украине. Потасовка произошла перед мемориалом погибшим бойцам ВСУ, из-за которого и начался конфликт. Один из участников драки — председатель Роменской военной администрации Денис Ващенко — выложил в соцсетях свою версию событий.

Драка произошла на Аллее Славы, перед мемориалом погибшим бойцам ВСУ. Мэр города Олег Строгний на повышенных тонах общался с родственниками убитых военных. В ходе спора к градоначальнику подошел Ващенко, попытался схватить его за руку и потребовал «не кричать на людей». После этого глава ВГА ударил мэра и началась потасовка.

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По версии самого Ващенко, он вступился за родственников павших воинов, которых Строгний оскорблял, толкал и не позволял установить вазы с цветами. Глава ВГА добавил, что мэр написал на него заявление в полицию за избиение.

В ноябре прошлого года в Винницах сотрудник Службы безопасности Украины подрался с военным ВСУ. Причиной конфликта стала песня песни российского певца Михаила Круга «Владимирский централ». После этого сотрудника СБУ отстранили, полиция завела уголовное дело.