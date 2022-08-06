Мэр Хиросимы на церемонии памяти жертв бомбардировки процитировал Толстого

В Хиросиме состоялась ежегодная траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступил японский премьер Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. Последний в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

Мацуи в своей речи отметил, что в мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания.

«Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», — привело РИА «Новости» слова мэра Хиросимы.

Также градоначальник призвал снова «задуматься над словами писателя Льва Толстого: „На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других“».

Трагедия Хиросимы, как заявил премьер-министр Японии, никогда не должна повториться.

Японские города Хиросима и Нагасаки пострадали от бомбежки в августе 1945 года. Тогда на них сбросили атомные бомбы американские пилоты. Подавляющее большинство погибших от взрыва были мирными жителями. 6 и 9 августа — в годовщину ударов — в двух городах проходят «Церемонии мира».

Посол РФ в Японии Михаил Галузин ранее заявил, что нарастающая турбулентность в мире повышает ядерные риски, что вызывает серьезное беспокойство у России и других стран. Все члены «ядерной пятерки» на фоне этого должны сохранять приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, подчеркнул дипломат.