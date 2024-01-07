07 января 2024, 23:41
Мэр Харькова заявил о взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе
Несколько взрывов прогремели в Харькове, заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Информации о разрушениях нет.
Перед взрывами в Харьковской области включилась система оповещения населения. Сигналы тревоги прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях и в подконтрольных украинскому режиму районах Херсонщины и Запорожья. Тревога стала второй за день: утром она прозвучала во всех областях.
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Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ обнаружили в небе беспилотники, поворачивающие в сторону Одесской области.
Накануне в Харькове уже прозвучало несколько сильных взрывов. Режим воздушной тревоги в этот вечер также действовал на всей территории страны.
Российские войска наносят удары по военным объектам ВСУ, заводам оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины. ВС РФ повысили интенсивность обстрелов в ответ на украинскую атаку Белгорода, в результате которой погибли мирные жители.
Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что масштабные удары России перегрузили поставленные Украине западные системы ПВО.
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