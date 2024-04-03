Мир 03 апреля 2024, 04:30 Мэр Харькова заявил о планах по эвакуации города Мэр Харькова Терехов заявил о разработке планов по эвакуации жителей из города РИА «Новости»

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Власти Харькова разработали планы по эвакуации населения из города. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет», — подчеркнул он.

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По его словам, хотя конкретные планы эвакуации имеются, власти пока не намерены их реализовывать.

Ранее в Харькове раздались взрывы. В Харьковской и Сумской областях прозвучала воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное». Эту информацию подтвердил Терехов, отметив, что прилет зафиксировали в Центральном районе.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в некоторых населенных пунктах Харьковской области отметили прибытие военизированных радикальных движений. Свое нахождение в регионе радикалы не скрывают, однако не распространяются о жилье и местоположении. По мнению Марочко, так вокруг города создают буферную зону безопасности от положительно настроенных к России граждан.