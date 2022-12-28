Мир 28 декабря 2022, 12:14 Мэр Харькова призвал горожан соблюдать меры предосторожности из-за воздушной тревоги Мэр Харькова Терехов призвал горожан прятаться в укрытиях после начала воздушной тревоги

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Глава Харькова Игорь Терехов рекомендовал жителям города оставаться в укрытиях, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram.

«Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», — заявил градоначальник.

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По сведениям онлайн-карты Минцифры Украины, в Харьковской области сейчас звучит воздушная тревога. Украинские СМИ писали, что Харькове идут клубы дыма.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что по городу нанесены удары. Подразделения госслужбы по ЧС уже отправились на место. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что атаку совершили по Слободскому району Харькова.

Тем временем в средствах массовой информации стали появляться данные о том, что в Славянске, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане ДНР слышны взрывы и наносятся удары по объектам и позициям ВСУ.