Мир 09 сентября 2023, 15:22 Мэр Харькова из-за давления руководства Украины изменил свое мнение по поводу русского языка «РИА Новости»: мэр Харькова стал оправдываться за использование русского языка Unsplash

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Мэру Харькова Игорю Терехову пришлось поменять свое мнение о запрете русского языка на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чиновник пересмотрел свою позицию из-за давления украинского руководства по этому вопросу. Так, в 2022 году Терехов заявил иностранным СМИ, что негативно относится к запрету русского языка.

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Позже политику пришлось согласиться с запретом. Он выплатил штраф из-за своей русской речи в ходе национального телемарафона, а также из-за русскоязычных публикаций в соцсетях.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского во второй раз появилась петиция о просьбе запрета русского языка на официальном сайте главы страны. По мнению авторов обращения, вместо него нужно добавить крымско-татарский язык.