Мэр грузинского городка попытался обмануть народ фотошопом и разошелся на мемы

Глава небольшого грузинского города Лагодехи Джондо Мдивнишвили не смог лично присутствовать на сдаче работ по укладке асфальта. На помощь пришел фотошоп — отчитаться же надо. Получилось нелепо и очень смешно. Сначала он загрузил фото себе на аватарку, но потом одумался и удалил.

Фотографию перезалил в Сеть Серги Берианидзе. «У мэра Лагодехи не получилось побывать на заключительном этапе дорожных работ. Он взял и вставил себя туда с помощью фотошопа, правда забыл уменьшить и получился даже больше домов», — написал Берианидзе. Он также рассказал историю про то, что чиновник сделал отфотошопленный снимок главным на своей странице, но позже удалил, когда фейк начали высмеивать.

Вот так выглядит фотоотчет без мэра.

Источник фото: facebook.com/lagodekhimeria

Фотографию-то он удалил, но пользователей было не остановить. Они наплодили десятки мемов с Мдивнишвили. Вот самые смешные из них.

Позже Мдивнишвили все-таки добрался до села Шроми, где на дорогу уложили новый асфальт. Он снял видео и показал подписчикам и технику, и ровный асфальт. Теперь уже без спецэффектов.