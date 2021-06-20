Мэр города в Сербии объявил эвакуацию после взрыва на заводе

Мэр сербского города Чачак, на оборонном предприятии в котором в субботу вечером произошли взрывы — Милун Тодорович — объявил эвакуацию из близлежащих улиц. Местом для эвакуации был назван городской стадион.

«В связи со взрывом в компании „Слобода“ необходимо чтобы все граждане, которые живут близ фабрики, срочно эвакуировались из своих домов. Место для эвакуации — городской стадион», — написал Тодорович в соцсетях. Его цитирует РИА «Новости».

Вечером в субботу национальное телевидение Сербии сообщило, что около 20:00 (21:00 по московскому времени) под Чачаком произошел сильный взрыв, за ним последовало еще несколько поменьше. Над фабрикой «Слобода» появилось облако дыма. По данным СМИ, при взрыве два работника фабрики получили легкие травмы, один из них госпитализирован. На месте работают экстренные службы, число пострадавших может быть не окончательным.

Серия взрывов произошла на складах с боеприпасами в Чачаке 4 июня. Всех сотрудников успели эвакуировать. После взрывов начался сильный пожар. К его тушению привлекли военные вертолеты. В компании «Слобода» позже заявили, что возгорание произошло в отдельной части фабрики, где хранятся элементы и готовая продукция боеприпасов малых калибров.