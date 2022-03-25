Мэр Донецка заявил, что ВСУ выпустили «Точку-У» на поселок Авдотьино
Глава администрации Кулемзин: украинские националисты обстреляли Авдотьино «Точкой-У»
Украинские националисты 25 марта обстреляли Донецк из ракетно-тактического комплекса «Точка-У». Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.
«Сегодня Донецк атакован двумя снарядами, выпущенными украинскими карателями из тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — написал Кулемзин.
Один из них упал на улице Новозаводской в поселке Авдотьино. По данным главы администрации, образовалась пятиметровая воронка, ее диаметр составил 15 метров. Второй снаряд упал на проспекте Ленинском. Кулемзин опубликовал фото с места попадания снаряда ВСУ в Авдотьино.
Также Алексей Кулемзин сообщил, что накануне при обстреле Петровского района со стороны ВФУ пострадали здания школы № 87 и детского сада комбинированного типа № 74. В садике повреждены стекла в окнах, в школе — крыша, межэтажные перекрытия и остекление 62 окон.
«В здании, предположительно, находится неразорвавшийся снаряд. Работники спецслужб выехали на дообследование здания», — добавил Кулемзин.