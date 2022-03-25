Мэр Донецка заявил, что ВСУ выпустили «Точку-У» на поселок Авдотьино

Украинские националисты 25 марта обстреляли Донецк из ракетно-тактического комплекса «Точка-У». Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.

«Сегодня Донецк атакован двумя снарядами, выпущенными украинскими карателями из тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — написал Кулемзин.

Один из них упал на улице Новозаводской в поселке Авдотьино. По данным главы администрации, образовалась пятиметровая воронка, ее диаметр составил 15 метров. Второй снаряд упал на проспекте Ленинском. Кулемзин опубликовал фото с места попадания снаряда ВСУ в Авдотьино.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Также Алексей Кулемзин сообщил, что накануне при обстреле Петровского района со стороны ВФУ пострадали здания школы № 87 и детского сада комбинированного типа № 74. В садике повреждены стекла в окнах, в школе — крыша, межэтажные перекрытия и остекление 62 окон.

«В здании, предположительно, находится неразорвавшийся снаряд. Работники спецслужб выехали на дообследование здания», — добавил Кулемзин.