Мэр Донецка заявил, что в здание администрации, предположительно, попала ракета HIMARS | 360°

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Мэр Донецка заявил, что в здание администрации, предположительно, попала ракета HIMARS

Мэр Донецка Кулемзин: в здание администрации, предположительно, попала ракета HIMARS

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Снаряд из американской реактивной системы залпового огня HIMARS попал в здание администрации Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Утром Ворошиловский район Донецка обстреляли со стороны Курахово. Выпущены три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно одна из ракет попала в здание городской администрации», — написал он.

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О прилете ракеты в здание стало известно утром в воскресенье. Кулемзин также сообщал о трех сгоревших автомобилях, припаркованных рядом с администрацией. На место прибыли пожарные, которые оперативно справились с начавшимся возгоранием.

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Кроме того, Кулемзин предупредил горожан о продолжении обстрелов со стороны населенного пункта Орловка. Он призвал донетчан не покидать укрытий и не выходить на улицу без острой необходимости.

Совместный центр контроля и координации огня ДНР сообщал, что в течение прошлой ночи украинские войска нанесли удар по Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам снарядами калибром 155 миллиметров.

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