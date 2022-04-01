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    01 апреля 2022, 09:35

    Мэр Донецка показал фото последствий атаки ВСУ на городскую школу

    Мэр Донецка Кулемзин показал фото последствий атаки ВСУ школы в Кировском районе

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины обстреляли школу в Донецке, разрушив ее кровлю. Фотографию в Telegrаm-канале показал мэр города Алексей Кулемзин.

    Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнил, что в результате обстрела школы произошло возгорание.

    Власти ДНР рекомендовали местным жителям не покидать свое жилье при обстрелах.

    Накануне Вооруженные силы ДНР сбили два вертолета украинских националистов, посланные в Мариуполь для эвакуации лидеров батальона «Азов»*.

    *«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.