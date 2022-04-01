Мэр Донецка показал фото последствий атаки ВСУ на городскую школу
Мэр Донецка Кулемзин показал фото последствий атаки ВСУ школы в Кировском районе
Вооруженные силы Украины обстреляли школу в Донецке, разрушив ее кровлю. Фотографию в Telegrаm-канале показал мэр города Алексей Кулемзин.
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнил, что в результате обстрела школы произошло возгорание.
Власти ДНР рекомендовали местным жителям не покидать свое жилье при обстрелах.
Накануне Вооруженные силы ДНР сбили два вертолета украинских националистов, посланные в Мариуполь для эвакуации лидеров батальона «Азов»*.
*«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.