Мэр Донецка показал фото последствий атаки ВСУ на городскую школу

Вооруженные силы Украины обстреляли школу в Донецке, разрушив ее кровлю. Фотографию в Telegrаm-канале показал мэр города Алексей Кулемзин.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнил, что в результате обстрела школы произошло возгорание.

Власти ДНР рекомендовали местным жителям не покидать свое жилье при обстрелах.

Накануне Вооруженные силы ДНР сбили два вертолета украинских националистов, посланные в Мариуполь для эвакуации лидеров батальона «Азов»*.

*«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.