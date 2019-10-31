Мэр Днепра отреагировал на секс-скандал с депутатом Рады Яременко

Пранкер вынудил украинского депутата извиниться за переписку с проституткой Подробнее

По мнению чиновника, действия законодателя ставят под удар репутацию Киева в мире, поскольку Яременко не «обычный парламентский дятел», а глава комитета по международным делам. Филатов назвал случившееся «фантасмагорией».

«Вы понимаете, как мы теперь выглядим в мировых столицах? Даже не папуасами, а просто какой-то страной-шапито», — отметил мэр Днепра.