Мэр Днепра отреагировал на секс-скандал с депутатом Рады Яременко
Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook отреагировал на сообщение о том, что журналисты поймали депутата Верховной рады Богдана Яременко на переписке с проституткой. Филатова процитировало РИА ФАН.
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По мнению чиновника, действия законодателя ставят под удар репутацию Киева в мире, поскольку Яременко не «обычный парламентский дятел», а глава комитета по международным делам. Филатов назвал случившееся «фантасмагорией».
«Вы понимаете, как мы теперь выглядим в мировых столицах? Даже не папуасами, а просто какой-то страной-шапито», — отметил мэр Днепра.