Мэр Даугавпилса признал Крым частью России | 360°

Мир 06 ноября 2022, 23:22 Мэр Даугавпилса признал Крым частью России Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш назвал Крым российским Pixabay

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Мэр латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш назвал Крым российским. Такое заявление он сделал в эфире радио Delfi. Он подчеркнул, что давно высказывает такую позицию.

«Крым является частью Российской Федерации», — ответил политик на вопрос о принадлежности полуострова.

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Ведущая же напомнила заявила, что большинство стран не признали результаты референдума о воссоединении Крыма с Россией. В ответ на это Элксниньш указал слушателям на тот факт, что после включения полуострова в состав РФ весь мир продолжил сотрудничать с Россией.

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«Нельзя это не учитывать», — отметил он. По его мнению, в конфликте на Украине виноваты в том числе власти этой страны. Сложившуюся ситуацию Элксниньш назвал серьезным «проигрышем дипломатии».

Ранее Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии — сообщила о намерении «изолировать Россию от европейского сообщества». Прибалты также призвали разработать план восстановления Украины на деньги РФ.