Мэр чилийского города неудачно сбежал от журналистов. Видео

Видеозапись погони Эвелин Маттеи сама опубликовала в соцсети Twitter. В посте она объяснила, почему решила убежать от журналистов.

«Небольшая пробежка с утра — это всегда хорошо. Так мы победим в гонке против происходящих разрушений и вандализма», — написала мэр.

Однако побег политика не был успешным. Через минуту журналисты догнали ее и задали вопросы.

Эвелин Маттеи 65 лет. Ранее она занимала пост министра труда, сейчас представляет правый «Независимый демократический союз». В провинции, где она занимает пост мэра, сейчас проходят антиправительственные протесты, против которых Маттеи активно выступает.