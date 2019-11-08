  • Мэр чилийского города неудачно сбежал от журналистов. Видео

    08 ноября 2019, 14:57

    Анастасия Карпеева

    Мэр коммуны Провиденсия чилийского города Сантьяго Эвелин Маттеи сбежала от журналистов во время интервью. Однако корреспонденты догнали политика и задали ей вопросы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Видеозапись погони Эвелин Маттеи сама опубликовала в соцсети Twitter. В посте она объяснила, почему решила убежать от журналистов.

    «Небольшая пробежка с утра — это всегда хорошо. Так мы победим в гонке против происходящих разрушений и вандализма», — написала мэр.

    Однако побег политика не был успешным. Через минуту журналисты догнали ее и задали вопросы.

    Эвелин Маттеи 65 лет. Ранее она занимала пост министра труда, сейчас представляет правый «Независимый демократический союз». В провинции, где она занимает пост мэра, сейчас проходят антиправительственные протесты, против которых Маттеи активно выступает.