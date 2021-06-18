Мэр Чикаго заявил, что расизм плохо влияет на здравоохранение США

Мэр Чикаго Лори Лайтфут выразила мнение, что расизм спровоцировал кризис здравоохранения в США. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Она пояснила, что угнетение афроамериканцев привело к уменьшению продолжительности их жизни.

«Без официального признания этого пагубного воздействия мы никогда не сможем продвинуться вперед как город и полностью обеспечить наши общины ресурсами, необходимыми им для счастливой и здоровой жизни», — считает Лайтфул.

В департаменте общественного здравоохранения Чикаго пообещали выделить 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, чтобы афроамериканцы получили медобслуживание наравне с белым населением.