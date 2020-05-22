Мэр Черкасска подаст в суд на Зеленского. Видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мэра Черкасска Анатолия Бондаренко бандитом за то, что градоначальник с 1 мая ослабил карантин по коронавирусу. Глава государства сообщил, что решение было принято вопреки указанию кабмина и уточнил, что против Бондаренко возбуждено 19 уголовных дел.

Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что люди его разочаровывают. Он подчеркнул, что не знает, как говорить с человеком, у которого 19 уголовных производств. Украинский президент заявил, что с таким бандитом за один стол не сядет. Он также припомнил мэру Черкасска, что тот не предложил правительству Украины свою помощь и не стал тратить личные средства на закупку лекарств.

В ответ, по данным «Украина.ру», Бондаренко обратился в суд, его юристы уже занялись подготовкой иска за оскорбление достоинства. Он также записал видеообращение к горожанам. Бондаренко заявил, что все его дела являются политическими, в том числе, за поддержку предвыборной кампании Зеленского.

«Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах? Сколько бы вы мне приветов не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах ловить нечего, хоть вы там и рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент», — сообщил Бондаренко.

Издание отмечает, что возможно, все дело в приближении местных выборов власти. Бондаренко принадлежит к партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Как и секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого Зеленский выгнал в июле прошлого года с заседания и назвал разбойником.