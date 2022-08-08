Мэр Будапешта заявил Вовану и Лексусу, что рад санкциям против России
Жертвой пранкеров Вована и Лексуса на этот раз стал мэр Будапешта Гергей Карачонь
Мэр Будапешта Гергей Карачонь рассказал мэру Киева Виталию Кличко, что рад введению санкций против России. Вот только мэром Киева притворились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), передали «Известия».
По словам главы столицы Венгрии, власти страны якобы заняли не ту сторону в вопросе антироссийской политики и санкций.
«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», — заявил Карачонь на видео с розыгрышем, опубликованном в Telegram-канале проекта.
Жертва пранка также сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы оказывается во все большей изоляции и его правление скоро закончится.
Ранее Вован и Лексус позвонили писателю Стивену Кингу. Тот согласился помочь в информационной войне против России и написать книгу о «жестоких русских», которые расправляются с украинскими националистами.