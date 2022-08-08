Мэр Будапешта заявил Вовану и Лексусу, что рад санкциям против России

Мэр Будапешта Гергей Карачонь рассказал мэру Киева Виталию Кличко, что рад введению санкций против России. Вот только мэром Киева притворились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), передали «Известия».

По словам главы столицы Венгрии, власти страны якобы заняли не ту сторону в вопросе антироссийской политики и санкций.

«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», — заявил Карачонь на видео с розыгрышем, опубликованном в Telegram-канале проекта.

Жертва пранка также сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы оказывается во все большей изоляции и его правление скоро закончится.

Ранее Вован и Лексус позвонили писателю Стивену Кингу. Тот согласился помочь в информационной войне против России и написать книгу о «жестоких русских», которые расправляются с украинскими националистами.