Мэр Бучи заявил о гибели командира «призраков Киева» Матюшенко | 360°

Важное 03 октября 2022, 11:37 Поделиться Telegram

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Viber Мэр Бучи заявил о гибели командира «призраков Киева» Матюшенко Мэр Бучи Федорук: на Украине нашли тело командира «призраков Киева» Матюшенко

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На Украине нашли тело летчика Михаила Матюшенко, руководившего 40-й бригадой тактической авиации украинских войск, которую называли «призраками Киева». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Бучи Анатолий Федорук.

«При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич. <…> Только теперь мы имеем право рассказать правду: „Призрак Киева“ возглавлял летчик из Бучи», — написал Федорук.

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Он отметил, что военный летчик с позывным «Дед» управлял многими типами военных и гражданских самолетов, раньше руководил одной из украинских авиакомпаний. Погибшему был 61 год.

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С очередного боевого вылета Михаил Матюшенко не вернулся — погиб в небе над Черным морем. Это произошло еще в конце июня, но, по словам Анатолия Федорука, тело долго искали. Сегодня его отвезут домой в Бучу, где состоятся похороны. Летчик упокоится на Аллее героев.

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