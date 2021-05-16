Мэр Сан-Паулу умер в 41 год

Мэр Сан-Паулу Бруно Ковас умер в 41 год после борьбы с раком желудка. Как сообщил телеканал Globo, в больницу главу администрации города увезли 2 мая. Заболевание Ковасу диагностировали еще в 2019 году.

По словам врачей, злокачественная опухоль дала метастазы в кости и печень пациента. Его состояние серьезно ухудшилось в минувшую пятницу. Медики заявили, что состояние необратимо. Последние дни ему давали сильные обезболивающие препараты.

Представители разных религий провели в больнице общую молитву за выздоровление мэра. Бруно Ковас умер утром в воскресенье, 16 мая.

Друзья и семья пока остаются в больнице. В ближайшее время тело доставят в штаб-квартиру мэрии для закрытой церемонии прощания. Похоронят Бруно Коваса на кладбище острова Пакета рядом с могилой его деда Мариу Коваса, который тоже занимал должность мэра Сан-Паулу.