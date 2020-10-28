Мэр Борисполя умер от COVID-19. Он лидировал на местных выборах

«До оглашения результатов выборов от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук», — написал Дубинский.

По данным сайта телеканала «112 Украина», о болезни Федорчука стало известно 19 октября. Тогда COVID-19 выявили и у его заместителей. В состоянии средней тяжести его положили в Переяславскую центральную больницу. На местные выборы 25 октября он баллотировался от партии от партии «Наш край» и после голосования уверенно лидировал

До того как заняться политикой, Федорчук работал учителем, служил в правоохранительных органах и трудился на частном предприятии. Ему было 60 лет.